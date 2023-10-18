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Vahşet, barbarlık, katliam, soykırım! Katil İsrail'den dünyanın gözü önünde hastane katliamı

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 09:02
Katil İsrail, Gazze'de yüzlerce yaralının tedavi gördüğü, sivillerin güvenli sanarak sığındığı hastaneyi vurdu. Terörist İsrail'in 15 yıl sonra en kanlı katliamında 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. İşte kahreden görüntüler...
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