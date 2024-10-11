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Vaadedilmiş topraklar paranoyası! İsrail nasıl durdurulacak?

Vaadedilmiş topraklar paranoyası! İsrail nasıl durdurulacak?

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 16:48
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" tasviri sosyal medyada gündem oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçor değerlendirdi.
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