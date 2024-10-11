Vaadedilmiş topraklar paranoyası! İsrail nasıl durdurulacak?

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" tasviri sosyal medyada gündem oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçor değerlendirdi.

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