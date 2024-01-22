Uzay alanındaki yeni projeleri neler? İlk yerli uzay roketi ne zaman fırlatılacak?

Türkiye’nin uzay yolculuğu ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesiyle başladı. 85 milyon kenetlendi ve uzay projesinin heyecanını paylaştı. Türk astronot Alper Gezeravcı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Öte yandan 2026'da uzay aracının Ay'a gönderilmesi planlanıyor. Türkiye gözünü "derin uzay" ve Ay projesine çevirdi. Peki Türkiye'nin uzay alanındaki projeleri neler? İlk yerli uzay roketi ne zaman fırlatılacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes değerlendirdi.

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