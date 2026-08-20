TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te başladı: Donanmanın gücü görücüye çıktı

Türkiye'nin denizcilik ve savunma teknolojilerini buluşturan TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi'nde kapılarını açtı. Organizasyonda Türk Deniz Kuvvetleri'nin savaş gemileri, amfibi çıkarma gemileri, denizaltıları, SİHA'ları ve taarruz helikopterleri ziyaretçilerle buluştu. TCG Oruçreis, TCG Poyraz, L403 amfibi çıkarma gemisi, Bayraktar TB2 ve AH-1W Super Cobra gibi platformların sergilendiği etkinlikte, deniz ve hava gösterilerinin yanı sıra insansız su altı sistemleri ve SAT-SAS gösterileri de gerçekleştirilecek.