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3 bölgeyi birbirine bağlayacak dev projede sona gelindi: 9 bin metrelik Geminbeli Tüneli açılıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

3 bölgeyi birbirine bağlayacak dev projede sona gelindi: 9 bin metrelik Geminbeli Tüneli açılıyor

Sivas'ta İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak 9 bin metrelik Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Suşehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarını sona erdirecek çift tüplü projede asfaltlama çalışmalarına geçildi. Yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedeflenen tünel, sürücülere daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacak.

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