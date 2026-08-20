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Camide 450 bin liralık hırsızlık: Namaz kılan vatandaşın çantasını böyle çaldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Camide 450 bin liralık hırsızlık: Namaz kılan vatandaşın çantasını böyle çaldı

İstanbul Fatih'te öğle namazı için Gazi Atik Ali Paşa Camii'ne giden bir vatandaşın içerisinde yaklaşık 450 bin lira bulunan çantası, namaz sırasında çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin çantayı alarak hızla camiden uzaklaştığı görüldü. Polis ekiplerinin kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği M.C., Sancaktepe'de yakalandı. Hakkında 16 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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