Marmara'da peş peşe depremler ne anlama geliyor? Prof. Dr. Osman Bektaş Adalar Fayı ve İstanbul için değerlendirdi

Marmara Denizi'nde, özellikle Adalar mevkii ve Çınarcık Çukurluğu hattında yerin 10-13 kilometre derinliğinde yoğunlaşan sismik hareketlilik İstanbul'da tedirginliğe yol açtı. Saat 16.08’de 2,4 ile başlayan ve 17.43’te 3,2 büyüklüğüne kadar ulaşan peş peşe mikro depremler uzmanları harekete geçirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, A Haber ekranlarında Marmara’daki bu hareketliliğin şifrelerini çözerek beklenen büyük İstanbul depremine dair kritik uyarılarda bulundu.