30 Haziran 2021, Çarşamba
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Ünlü oyuncular terör estirdi! Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlunu özel harekat gözaltına alabildi
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda terör estirdi. 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Oyuncuları özel harekat polisleri gözaltına alabildi. Oyuncular neden terör estirdi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.