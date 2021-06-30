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Ünlü oyuncular terör estirdi! Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlunu özel harekat gözaltına alabildi

A Haber
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Giriş: 30.06.2021 14:26
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda terör estirdi. 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Oyuncuları özel harekat polisleri gözaltına alabildi. Oyuncular neden terör estirdi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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