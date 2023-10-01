01 Ekim 2023, Pazar
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Ünlü moda markasının reklam yüzünden Azerbaycan'a alçak söylem!
Azerbaycan Karabağ’da düzenlediği antiterör operasyonu ile bölgeyi 24 saat içerisinde Ermeni silahlı gruplardan temizledi. Dünya basınında yankı uyandıran Karabağ Zaferi'nı çekemeyenler gündeme gelmeye başladı. ABD'li oyuncu Mel Gibson'un Türkleye yönelik alçakça iftirasının ardından bu kez ünlü bir moda markasının reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da dahil oldu. Terör örgütü VoMa'ya katılan Harutyunyan, örgütün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.