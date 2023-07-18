18 Temmuz 2023, Salı
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Ümit Özdağ’ın ifşası ortalığı karıştırdı HDP’li Sakık’tan Kılıçdaroğlu eleştiri
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli mutabakat yaptığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'li Sırrı Sakık'tan sert tepki geldi. Sakık, "Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın?" diye sordu.