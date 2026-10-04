Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da! Türkiye uzay yolculuğundaki kararlılığını dünyaya anlatacak

Türkiye'nin uzay yolculuğu açısından önemli bir organizasyon Antalya'da gerçekleştirilecek. Uluslararası Uzay Kongresi, 5-6 Ekim tarihlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek kongrede Türkiye'nin uzay ekosistemindeki aktörleri, uluslararası kurumlar, uzay ajansları ve sektör temsilcileri bir araya gelecek. Organizasyona 10 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.