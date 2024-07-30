30 Temmuz 2024, Salı
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Uluslararası Türk Dünyası yaz okulu başladı! Türk dünyası için yeni dönem
Türk dünyası için yeni bir dönem olan Uluslararası Türk Dünyası yaz okulu, İbn Haldun Üniversitesi'nde başladı. Yaz okulunun açılışına Mütevelli Heyet Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Program sonrası açıklama yapan Bilal Erdoğan "Türk dünyasının yakınlaşmasına çok önem veriyoruz" dedi.