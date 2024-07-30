30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Uluslararası Türk Dünyası yaz okulu başladı! Türk dünyası için yeni dönem

Uluslararası Türk Dünyası yaz okulu başladı! Türk dünyası için yeni dönem

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 09:06
Türk dünyası için yeni bir dönem olan Uluslararası Türk Dünyası yaz okulu, İbn Haldun Üniversitesi'nde başladı. Yaz okulunun açılışına Mütevelli Heyet Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Program sonrası açıklama yapan Bilal Erdoğan "Türk dünyasının yakınlaşmasına çok önem veriyoruz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk dünyası için yeni dönem
Türk dünyası için yeni dönem
SGK belediyelerle masaya oturacak
SGK belediyelerle masaya oturacak
AK Parti’de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti
Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti
17 İlde Narkoçelik operasyonu
17 İlde "Narkoçelik" operasyonu
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
Gazze’deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Gazze'deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj! Aynısını onlara da yaparız
Erdoğan'dan İsrail’e net mesaj! "Aynısını onlara da yaparız"
CHP’li belediyeler borç batağında!
CHP’li belediyeler borç batağında!
Yol verme kavgasında sürücü darbeden şahıs gözaltında!
Yol verme kavgasında sürücü darbeden şahıs gözaltında!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!
Daha Fazla Video Göster