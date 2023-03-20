20 Mart 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Uluslararası Bağışçılar .konferansı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi dönem başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, “Depremin hasarının 104 milyar doları bulması bekleniyor.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Depremde yıkılan yerleri yeniden inşa ve ihya edeceğiz." dedi.