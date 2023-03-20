Uluslararası Bağışçılar .konferansı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi dönem başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, “Depremin hasarının 104 milyar doları bulması bekleniyor.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Depremde yıkılan yerleri yeniden inşa ve ihya edeceğiz." dedi.

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