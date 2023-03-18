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Ulusal Risk Kalkanı Modeli! İmar politikalarında hangi değişiklikler yapılacak?

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 16:01
Ulusal risk kalkanı projesinde sadece inşaat faaliyeti odaklı değil aynı zamanda şehirlerin kendine özgü tarihiyle, kültürüyle, sosyolojisiyle değerlendirilmesi, buna uyumlu bir şekilde yeniden planlanıp ayağa kaldırılması ve ileriye yönelik ihya edilmesi de temel öncelik. Ulusal Risk Kalkanı toplantılarına katılan isimlerden Cumhurbaşkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi ve kentsel tasarımcı Talha Kös a Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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