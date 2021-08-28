28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama: 'Kapak düşmesi ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır'
Marmaray'dan geçerken perona sürttüğü iddia edilen yük treniyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.