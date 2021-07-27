27 Temmuz 2021, Salı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan yüksek standartlı ve emniyetli yol mesajı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından emniyetli yollar hakkında önemli bir paylaşımda bulundu. Kurban Bayramı nedeniyle milyonlarca vatandaşın yollara düştüğünü vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mazide kaldı uzayan araç kuyrukları, git git bitmeyen yollar..." ifadelerine yer verdi.