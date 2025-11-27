Sizi güzellik uykusuna yatıracak 3-2-1 kuralı nasıl uygulanır? Adım adım rehber

UYKUNUN TARTIŞMASIZ BİRİNCİ SIRASI

Dr. Lu'ya göre uzun ömür yolculuğunda en kritik unsur uyku.

"Uyku, diyet ve egzersizin bile önünde gelir. Üç gece kötü uyuduğunuzda bedelini hissedersiniz ama gerçek zarar hissettiğinizden çok daha büyük olabilir" diyor.

Uyku süresi kadar uyku kalitesine dikkat çekerek, kişinin gece boyunca kesintisiz ve yenileyici bir uyku hedeflemesi gerektiğini belirtiyor. Kötü uykuyu, telefonu gece boyunca şarja takıp sabah yarım dolu bulmaya benzetiyor: Süre yeterli olsa da kalite düşükse güne eksik başlarsınız.