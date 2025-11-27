Viral Galeri Viral Liste Sizi güzellik uykusuna yatıracak 3-2-1 kuralı nasıl uygulanır? Adım adım rehber

Gece boyunca deliksiz bir uykuya kavuşmanın yolu aslında sandığınızdan çok daha basit olabilir. Uzmanların giderek daha fazla ön plana çıkardığı bir rutin, hem uyku kalitesini hem de günlük enerjiyi belirgin şekilde yükselttiği için son dönemde herkesin konuştuğu bir yönteme dönüştü. Peki bu kadar etkili olduğu söylenen '3-2-1 kuralı' gerçekten iddia edildiği kadar güçlü bir araç mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 14:42
Everlab'ın kurucusu ve uzun ömür odaklı sağlık uzmanı Dr. Steven Lu ise sağlıklı yaşamın temelinde sanıldığından çok daha basit ama kritik noktalar olduğunu vurguluyor. Üstelik insanların bir sağlık yolculuğuna başlarken sıklıkla aynı hatayı yaptığını söylüyor.

"KESTİRME YOL DEĞİL, KİŞİSELLEŞTİRME"

Dr. Lu, "hack" kelimesinin insanları çoğu zaman hızlı bir çözüme yönlendirdiğini, ancak sağlığın kestirme yollarla değil verimlilik ve kişisel uyumla yönetilmesi gerektiğini belirtiyor.

"Sağlıksız olmak, sigara içmekten bile daha kötü sonuçlar doğurabilir. Asıl amaç, tedaviden çok koruyucu yaklaşımı benimsemek olmalı. İyi bir insanın bin dileği vardır; hasta birinin ise sadece tek bir isteği vardır: iyileşmek" diyerek uzun ömür yaklaşımının finansal planlamaya benzediğini ifade ediyor.

"Sağlık sermayedir" diyen Dr. Lu, kişinin yaşam boyu bu sermayeyi artıracak alışkanlıklar geliştirmesi gerektiğini söylüyor.

UYKUNUN TARTIŞMASIZ BİRİNCİ SIRASI

Dr. Lu'ya göre uzun ömür yolculuğunda en kritik unsur uyku.

"Uyku, diyet ve egzersizin bile önünde gelir. Üç gece kötü uyuduğunuzda bedelini hissedersiniz ama gerçek zarar hissettiğinizden çok daha büyük olabilir" diyor.

Uyku süresi kadar uyku kalitesine dikkat çekerek, kişinin gece boyunca kesintisiz ve yenileyici bir uyku hedeflemesi gerektiğini belirtiyor. Kötü uykuyu, telefonu gece boyunca şarja takıp sabah yarım dolu bulmaya benzetiyor: Süre yeterli olsa da kalite düşükse güne eksik başlarsınız.

UYKU İÇİN BASİT BİR KURAL: 3-2-1 PROTOKOLÜ

Everlab'da uygulanan 3-2-1 protokolü, herkesin kolayca uygulayabileceği ücretsiz bir alışkanlık sistemi:

• Yatmadan 3 saat önce yemek yok.
• 2 saat önce sıvı tüketimi yok.
• 1 saat önce ekran yok.

Dr. Lu, akşam saatlerinde eşleriyle ekranları bırakıp bir masa oyunu oynadıklarını söyleyerek, bunun uyku kalitesini artıran küçük ama güçlü bir alışkanlık olduğunu vurguluyor.

ARALIKLI ORUÇ: DOĞRU UYGULANIRSA ETKİLİ

Bir dönem büyük popülerlik kazanan aralıklı oruç, doğru uygulandığında işe yarayan ancak yanlış yönlendirilen bir yöntem olarak tanımlanıyor.

Dr. Lu, sabah öğününü atlamanın birçok kişide kalori ve besin alımını ciddi biçimde kısıtlayabileceğini söylüyor. Özellikle tip 2 diyabet hastalarında doğru koşullarda faydalı olabileceğini kabul etse de asıl önemli noktanın gece açlığı olduğunu belirtiyor.

