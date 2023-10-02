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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar! Ücretsiz internet... Vergisiz telefon ve bilgisayar...

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 12:03
Zengezur Koridoru’nda son durum ne? Ücretsiz internet ne zaman başlayacak? Kimleri kapsayacak? Vergisiz telefon ve bilgisayar gelişme var mı? Şartlar neler? Sabiha Gökçen’in 2. pisti ne zaman açılacak? SpaceX ile iş birliği olur mu? Türkiye Kart’ın özelliği ne? Hızlı tren projesi ne aşamada? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
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