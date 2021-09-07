Ulaştırma Bakanlığı’nın metro projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul'daki 7 metro hattı 2023'te tamamlanmış olacak. İstanbul'da devam eden metro hatlarının toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaştı. Ayrıca 13,5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattının inşasına da başlanıyor ve dev projeler 2023'te bitmiş olacak. A Haber muhabirleri o projelerin detaylarını aktardı.

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