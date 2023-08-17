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Ulaştırma Bakanı ile bir gün! Bakan Uraloğlu’nun Balıkesir ziyaretini A Haber takip etti

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 12:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'deydi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Selçuk Aydın da bakana bir gün boyunca eşlik etti. İşte Bakan Uraloğlu’nun bir günü…
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