Ulaştırma Bakanı ile bir gün! Bakan Uraloğlu’nun Balıkesir ziyaretini A Haber takip etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'deydi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Selçuk Aydın da bakana bir gün boyunca eşlik etti. İşte Bakan Uraloğlu’nun bir günü…

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