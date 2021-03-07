'Uçan balina' bu yıl TSK envanterine giriyor! Kerim Ulak A Haber canlı yayınında duyurdu

Türkiye'nin yerli ve milli silah teknolojisinde geldiği son durumu A Haber Yurt-İstihbarat Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. Ulak, 'Uçan balina' olarak adlandırılan Akıncı TİHA'ların bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine gireceğini açıkladı.

A Haber Yurt-İstihbarat Haber Müdürü Kerim Ulak, Türkiye'nin yerli ve milli silah teknolojisinde geldiği son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Ulak, Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'larla adeta destan yazdığını ifade etti.

TB-2 SİHA'larıyla fırlatılan yerli üretim MAM-L (Mini akıllı füze) füzelerinin ortalama 14 km mesafeden hedefi tam 12'den vurduğunu söyleyen Ulak, kesin menzilinin ise gizli tutulduğunu söyledi.

"Dünya bizi gıpta ile izliyor" diyen Ulak, "Türkiye, ABD, İngiltere, İran, İsrail, Çin'in ardından 6. ülkeyiz. Türkiye'nin farkı ucuz üretmesi. Üretilen bu SİHA'larla her biri 20 kilogram ağırlığında olan ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L füzeleriyle Karabağ'da Ermenistan'a ait tanklar yerle bir edildi. Bu füzeler Suriye, Libya ve Karabağ'da etkili olduğunu gözlemledik. 8-14 kilometre arası menzili var. Bu füzenin menzilinin daha uzun da olabilir güvenlik nedeniyle net rakam verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ürettiği SİHA-ları Katar, Azerbaycan ve Ukrayna'nın kullandığını ifade eden Ulak, "Avrupa ülkeleri bu teknolojiyi almak için sıraya girdiler. 27 saat 3 dakikayla havada durma rekoru SİHA'da..." dedi.





"TCG ANADOLU BİR DİHA ÜSSÜ OLACAK"

İlk kez 2019 yılında BAYKAR tarafından konuşulmaya başlanan DİHA (Dikey İnsansız Hava Aracı) 2021 yılı itibariyle kullanılacak. DİHA-ların Türkiye'nin ilk amfibi gemisi olan TCG Anadolu'da kullanılacağını canlı yayında açıklayan Kerim Ulak, "TCG Anadolu bir DİHA üssü haline gelecek" dedi.

BU YIL 6 ADET TİHA TSK'NIN KULLANIMINA HAZIR OLACAK

AKINCI TİHA (TAARRUZİ İNSANSIZ HAVA ARACI) TB-2'ler daha büyük olarak inşa edilen TİHA'ların gövde kısmının balinayı andırdığını söylen Ulak, bu yüzden de TİHA'lar için 'uçan balina' benzetmesinin yapıldığını ifade etti.

6 adet TİHA'nın 2021 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafında kullanıma gireceğini canlı yayında açıklayan Ulak, TİHA'ların SİHA'lardan farklı olarak üzerilerinde 8 adet bomba kapasitesi olacak. Bir savaş uçağının tüm özelliklerini taşıyor. Bir savaş uçağı 80 milyon dolarken, bir TİHA ise 15 milyon dolar" dedi.