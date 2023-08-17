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Uçağın düşme anı kamerada! Malezya'daki uçak kazasında en az 10 kişi hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 15:30
Güncelleme:17.08.2023 15:40
Son dakika haberleri… Malezya'nın Şah Alem kentinde özel bir yolcu uçağı otoyola çakıldı. Kazada uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi hayatını kaybetti.
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