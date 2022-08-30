30 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Üç adımda yeni konut hamlesi
Eylülde açıklanacak yeni Sosyal Konut Projesinin detayları belli olmaya başladı projede gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere ve engellilere özel kontenjan ayrılacak. Ayrıntıları Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.