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Üç adımda yeni konut hamlesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 11:19
Eylülde açıklanacak yeni Sosyal Konut Projesinin detayları belli olmaya başladı projede gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere ve engellilere özel kontenjan ayrılacak. Ayrıntıları Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Üç adımda yeni konut hamlesi
Üç adımda yeni konut hamlesi
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