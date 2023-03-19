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Tuzla'da kentsel dönüşüm süreci! 10 davadan 8'ini CHP ve İBB'li üyeler açtı

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 10:31
İstanbul'da Tuzla Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm projeleri açılan davalar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, açılan davaların 8'inin CHP'li meclis üyelerinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığını söyledi.
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