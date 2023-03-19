19 Mart 2023, Pazar
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Tuzla'da kentsel dönüşüm süreci! 10 davadan 8'ini CHP ve İBB'li üyeler açtı
İstanbul'da Tuzla Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm projeleri açılan davalar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, açılan davaların 8'inin CHP'li meclis üyelerinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığını söyledi.