TURKUVAZ MEDYA’DA ÖNEMLİ ZİRVE! Türkiye 2023 Zirvesi para sohbetleri

Turkuvaz Medya yine önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Türkiye 2023 zirvesi para sohbetleri başlıyor. A Haber ekibinden Hasan Zahid Ezim zirveden notları aktardı.

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