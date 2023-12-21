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Turkuvaz Medya'da dev zirve! 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 10:59
Turkuvaz Medya'da yerel yönetimler zirvesi düzenleniyor. Zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Türkiye'nin birçok ilinden belediye başkanı katılıyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş detayları aktardı.
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