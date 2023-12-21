Turkuvaz Medya'da dev zirve! 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi

Turkuvaz Medya'da yerel yönetimler zirvesi düzenleniyor. Zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Türkiye'nin birçok ilinden belediye başkanı katılıyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN