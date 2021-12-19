TÜRKSAT 5B uzay yolunda! Türkiye'nin 8'inci uydusu fırlatıldı

Türkiye'nin 8'inci uydusu TÜRKSAT 5B, saat 06.58'de Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaya fırlatıldı. Ulaştırma ve Altaypı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun iletişim kapasitesini 15 kat arttıracağını söyledi. TÜRKSAT 5B ilei ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan ise, "Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak TÜRKSAT 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor." ifadelerini kullandı.

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