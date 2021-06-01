Türkiye'yi sahte gündemlere hapsediyorlar! Bir tiyatro ittifakı oluştu

CHP, HDP ve İP yeni bir itibarsızlaştırma kampanyası başlattı. Peki milli politikalar neden hedefte? Saldırıların amacı erken seçim mi? Yabancı istihbaratlar bu hedef için hangi argümanı kullanıyor? Küresel güç odaklarının yeni hedefi ne? 2023 öncesi kimler, hangi planları devreye sokmaya başladı? Türkiye'ye karşı mafya, FETÖ ve muhalefet nasıl bir araya geldi? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Doç. Dr. Nebi Miş ve TürkGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP, HDP ve İP yeni bir itibarsızlaştırma kampanyası başlattı. Peki milli politikalar neden hedefte? Saldırıların amacı erken seçim mi? Yabancı istihbaratlar bu hedef için hangi argümanı kullanıyor? Küresel güç odaklarının yeni hedefi ne? 2023 öncesi kimler, hangi planları devreye sokmaya başladı? Türkiye'ye karşı mafya, FETÖ ve muhalefet nasıl bir araya geldi? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Doç. Dr. Nebi Miş ve TürkGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz:

Öncelikle A Haber ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin haber alma özgürlüğünü kısıtlayanları da buradan şiddetle kınıyorum. Artık bir tiyatro ittifakı oluştu. Burada şunu söylemek gerekiyor vatandaşa söyleyecek bir işi projesi olmayınca mecburen bu tür provokasyon işlerine girmeye başlandı. Dertleri bu millet bu vatan olmadığı için sadece kadrolu Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yaparak onların taşeronluğunu yaparak maalesef bugünlerde böyle bir saha dolaşımı yapıyorlar.

Doç. Dr. Nebi Miş:

Muhalefet uzun süredir belirli alanlar üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Senaryo siyasetleri ve algı siyasetleri üzerinden Hatay'da olduğu gibi böyle bir senaryolar yazılıyor onun üzerinden bir oyun oynanıyor. Onu da ifşa eden haber kanallarına A Haber bunlardan en önemlilerinden birisi onlara yönelik de böyle sert tehdit edici cümleler kullanılıyor.

TürkGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız:

Aklıma Biden'dan aldıkları sufle geliyor. Kılıçdaroğlu ondan önce erken seçime ihtiyacın olmadığını ifade ediyordu. O günden sonra erken seçim taleplerinde bulunmaya başladılar. İşin garip tarafı erken seçim talebinde bulunan siyasi partilerin henüz ortak bir adayda anlaşamadıkları çok net şekilde görülüyor!