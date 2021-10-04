Türkiye’ye giremeden yakalandılar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının başarılı operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN