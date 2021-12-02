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Türkiye'nin yeni ekonomi politikası! Enflasyonla mücadelede hangi adımlar atılacak?

A Haber
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Giriş: 02.12.2021 13:17
YÜksek faize karşı hangi adımlar atılıyor? Yüksek faize karşı muhalefet neden çelişkili tutum sergiliyor? Millet İttifakı'nın erken seçim ısrarının arkasındaki sebep ne? Yüksek faize karşı muhalefet neden çelişkili tutum sergiliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ekonomist Nejat Özonay ve Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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