Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi! Yerli ve milli hava gücünde atılım

Milli teknoloji hamlesi ile teknolojik devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden bir ülke konumuna birçok alanda ulaşmaya başardı Türkiye. A Haber milli teknolojide yaşanılan atılımların köşe taşlarını ve nereden nereye gelindiğini anlatan analiz haberi ekranlara getirdi.

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