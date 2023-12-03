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Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi! Yerli ve milli hava gücünde atılım

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 13:12
Milli teknoloji hamlesi ile teknolojik devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden bir ülke konumuna birçok alanda ulaşmaya başardı Türkiye. A Haber milli teknolojide yaşanılan atılımların köşe taşlarını ve nereden nereye gelindiğini anlatan analiz haberi ekranlara getirdi.
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