03 Aralık 2023, Pazar
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Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi! Yerli ve milli hava gücünde atılım
Milli teknoloji hamlesi ile teknolojik devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden bir ülke konumuna birçok alanda ulaşmaya başardı Türkiye. A Haber milli teknolojide yaşanılan atılımların köşe taşlarını ve nereden nereye gelindiğini anlatan analiz haberi ekranlara getirdi.