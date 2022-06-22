22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin diplomasi hamlesi! İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretleri ne anlama geliyor?

Türkiye’nin diplomasi hamlesi! İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretleri ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2022 11:05
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bugün Ankara'ya geliyor. Resmi ziyarette ikili ve bölgesel meseleler masada olacak. Yarında İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Türkiye’de olacak. Bölgeyi doğrudan ilgilendiren kritik ziyaretler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya enerji kıskacında!
Dünya enerji kıskacında!
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Zincir marketlere mahkemeden ret!
Zincir marketlere mahkemeden ret!
Yangın büyük ölçüde kontrol altında
"Yangın büyük ölçüde kontrol altında"
Ziyaretin perde arkası! Büyük fırsatlar
Ziyaretin perde arkası! Büyük fırsatlar
CHP’li vekilin oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
CHP’li vekilin oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
İşte planlayıcının kaçış görüntüleri
İşte planlayıcının kaçış görüntüleri
Türkiye’nin gözü burada! Havadan karadan takip
Türkiye'nin gözü burada! Havadan karadan takip
PKK/YPG ajandası! İşte yalanlar ve gerçekler
PKK/YPG ajandası! İşte yalanlar ve gerçekler
Libya tezkeresi TBMM’den geçti!
Libya tezkeresi TBMM’den geçti!
Görev günü belli oldu!
Görev günü belli oldu!
İstanbul’da sabah işe gitme çilesi!
İstanbul’da sabah işe gitme çilesi!
Daha Fazla Video Göster