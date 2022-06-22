22 Haziran 2022, Çarşamba
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Türkiye’nin diplomasi hamlesi! İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretleri ne anlama geliyor?
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bugün Ankara'ya geliyor. Resmi ziyarette ikili ve bölgesel meseleler masada olacak. Yarında İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Türkiye’de olacak. Bölgeyi doğrudan ilgilendiren kritik ziyaretler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.