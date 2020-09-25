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Türkiye'nin 25 Eylül günlük yeni koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 25.09.2020 20:17
Güncelleme:25.09.2020 20:25
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 25 Eylül Cuma gününe ait günlü yeni koronavirüs verilerini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu. 73 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858, ağır hasta sayısı 1601 oldu. 1318 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 273 bin 282'ye yükseldi. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 25 Eylül Cuma gününe ait günlü yeni koronavirüs verilerini açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu. 73 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858, ağır hasta sayısı 1601 oldu. 1318 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 273 bin 282'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6'ya geriledi.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda ise "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

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