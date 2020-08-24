Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX misillemesi

Son dakika haberleri... Türkiye Yunanistan'ın aldığı NAVTEX kararına ilişkin misilileme yaptı ve yeni bir NAVTEX ilan etti. Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyin savaş gemileriyle yarın (25 Ağustos) sabah saat 05-11 arasında tatbikat yapılacağı duyuruldu. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Türkiye'den Atina'nın Navtex kararına flaş cevap geldi. Türkiye, Yunanistan'ın misilleme olarak aldığı Navtex kararının ardından Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağını açıkladı.