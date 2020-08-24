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Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX misillemesi

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Giriş: 24.08.2020 18:55
Güncelleme:24.08.2020 18:58
Son dakika haberleri... Türkiye Yunanistan'ın aldığı NAVTEX kararına ilişkin misilileme yaptı ve yeni bir NAVTEX ilan etti. Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyin savaş gemileriyle yarın (25 Ağustos) sabah saat 05-11 arasında tatbikat yapılacağı duyuruldu. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Türkiye'den Atina'nın Navtex kararına flaş cevap geldi. Türkiye, Yunanistan'ın misilleme olarak aldığı Navtex kararının ardından Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağını açıkladı.

Yunanistandan Akdenizde savaş çığırtkanlığı! Türkiyenin NAVTEX kararına karşın... YUNANİSTAN'DAN AKDENİZ'DE SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI! TÜRKİYE'NİN NAVTEX KARARINA KARŞIN...

Son dakika: Yunanistandan Doğu Akdenizde Navtex adımı! Gerginliği tırmandıran adım YUNANİSTAN'DAN DOĞU AKDENİZ'DE NAVTEX ADIMI! GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN ADIM
Navtex nedir? Navtex ilanı ne anlama geliyor? NAVTEX NEDİR? NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX misillemesi
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