Türkiye'nin kuantum atağı İsrail'i panikletti

Milli Teknoloji Hamlesi'nde kuantum dönemi başlıyor. Türkiye, kendi kuantum bilgisayarını inşa ederek bu alanda dünyada önde gelen 15 ülke arasına girecek. 2027 yılında devreye alınması beklenen 54 kübit kapasiteli teknoloji, çeşitli alanlarda süper hızlı avantajlar sağlayacak. Özellikle istihbari alanda büyük katkısı olacak kuantum bilgisayar, İsrail basını tarafından da manşetlere taşındı ve "Türkiye canavarını tanıttı" ifadelerine yer verildi.