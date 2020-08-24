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Son dakika: Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de Navtex adımı! Gerginliği tırmandıran adım

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Giriş: 24.08.2020 17:01
Son dakika haberi... Yunanistan'dan gerginliği tırmandıran adım. NAVTEX ilan edildi, Atina ve Abu Dabi ortak tatbikat yapacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'dan gerginliği tırmandıran adım. NAVTEX ilan edildi, Atina ve Abu Dabi ortak tatbikat yapacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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