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Son dakika: Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de Navtex adımı! Gerginliği tırmandıran adım
Son dakika haberi... Yunanistan'dan gerginliği tırmandıran adım. NAVTEX ilan edildi, Atina ve Abu Dabi ortak tatbikat yapacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yunanistan'dan gerginliği tırmandıran adım. NAVTEX ilan edildi, Atina ve Abu Dabi ortak tatbikat yapacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.