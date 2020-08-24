Yunanistan'dan Akdeniz'de savaş çığırtkanlığı! Türkiye'nin NAVTEX kararına karşın...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki NAVTEX kararını uzatmasının ardından Yunanistan savaş çığırtkanlığı gibi bir hamle geldi. Yunan hükümeti Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX alanıyla çakışan NAVTEX kararı aldığını ilan etti. Yunanistan'ın ilan ettiği bu alanda yarın askeri tatbikat yapacağı duyuruldu. Peki şimdi ne olacak? Türkiye ve Yunanistan kuvvetleri bu alanda çatışma yaşar mı? Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan aktardı.