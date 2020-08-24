24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan'dan Akdeniz'de savaş çığırtkanlığı! Türkiye'nin NAVTEX kararına karşın...

Yunanistan'dan Akdeniz'de savaş çığırtkanlığı! Türkiye'nin NAVTEX kararına karşın...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2020 15:30
Güncelleme:24.08.2020 15:42
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki NAVTEX kararını uzatmasının ardından Yunanistan savaş çığırtkanlığı gibi bir hamle geldi. Yunan hükümeti Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX alanıyla çakışan NAVTEX kararı aldığını ilan etti. Yunanistan'ın ilan ettiği bu alanda yarın askeri tatbikat yapacağı duyuruldu. Peki şimdi ne olacak? Türkiye ve Yunanistan kuvvetleri bu alanda çatışma yaşar mı? Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan aktardı.
Yunanistan'dan Akdeniz'de savaş çığırtkanlığı!
Yunanistan'dan Akdeniz'de savaş çığırtkanlığı!
Eksi HDP'li vekil hakkında flaş karar
Eksi HDP'li vekil hakkında flaş karar
FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına büyük darbe
FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına büyük darbe
Babasını asker selamı ile uğurladı
Babasını asker selamı ile uğurladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan sel yalanı!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan sel yalanı!
CHP'li belediyeden büyük skandal!
CHP'li belediyeden büyük skandal!
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
İşte 10 soruda doğalgaz keşfi
İşte 10 soruda doğalgaz keşfi
A Haber Bakan Kurum ile birlikte sel bölgesinde!
A Haber Bakan Kurum ile birlikte sel bölgesinde!
Başkan Erdoğan’ın öğrencilik yıllarını öğretmeni anlattı
Başkan Erdoğan’ın öğrencilik yıllarını öğretmeni anlattı
Bahçeli'den 'doğalgaz' açıklaması
Bahçeli'den 'doğalgaz' açıklaması
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Daha Fazla Video Göster