Trump, Putin ve Şi Cinping'den dünyaya kritik mesajlar: Yeni Yalta mı kuruluyor?

19 Kasım 2026 itibarıyla dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Lideri Şi Cinping'in aynı masada buluştuğu tarihi üçlü zirveye çevrildi. 19 liderin de katıldığı zirve öncesinde gerçekleşen ortak basın toplantısında; Ukrayna Savaşı, İran krizi, nükleer silahların azaltılması ve küresel güç dengeleri açısından çarpıcı mesajlar verildi. Basın toplantısının ardından asıl görüşmelere geçilirken, kulislerde zirvenin "Yeni Yalta Konferansı" olup olmayacağı tartışılmaya başlandı.