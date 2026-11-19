Trump'ın İran'a nükleer mesajının perde arkası! ABD'nin Rusya ve Çin planını Prof. Dr. Salih Yılmaz açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik nükleer mesajı A Haber'de mercek altına alındı. Canlı yayına uzaktan bağlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Washington'ın Çin ve Rusya ile yakınlaşarak Tahran'ın nükleer silah edinme imkânlarını sınırlandırmayı hedeflediğini savundu. Küresel sistemi "2,5 kutuplu" olarak tanımlayan Yılmaz, Trump'ın asıl amacının Rusya ile Çin'in ortak hareket etmesini engellemek olduğunu söyledi.