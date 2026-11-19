Tarihi üçlü zirve başladı: Avrupa dışarıda kaldı, Trump'tan rest geldi

Son dakika gelişmesiyle tüm dünyanın gözü 33.'sü düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne çevrildi. Ev sahibi Çin lideri Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Putin'in aynı yuvarlak masada buluşmasıyla tarihi üçlü zirve resmen başladı. IMF Başkanı'nın da yer aldığı ancak Avrupa'dan hiçbir ismin davet edilmediği zirvede; AB liderlerinin tepkisi, Trump'ın yaptırımları fiilen kaldıran dizel anlaşması ve Donbas üzerinden yapılan peş peşe açıklamalar gündeme damga vurdu.