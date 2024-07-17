Türkiye’den Nijer’e 3 bakanla çıkarma

Dışişleri, Milli Savunma ve Enerji Bakanları resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gitti. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği ziyarette iş birliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımlar ele alındı.

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