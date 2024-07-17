17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türkiye'den Nijer'e 3 bakanla çıkarma

Türkiye'den Nijer'e 3 bakanla çıkarma

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 16:18
Dışişleri, Milli Savunma ve Enerji Bakanları resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e gitti. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği ziyarette iş birliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımlar ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Nijer’e 3 bakanla çıkarma
Türkiye'den Nijer'e 3 bakanla çıkarma
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Ayşe tatile çıksın parolasının hikayesi
“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesi
Türkiye’den KKTC’ye çıkarma!
Türkiye'den KKTC’ye çıkarma!
Nijer’e kritik ziyaret!
Nijer'e kritik ziyaret!
TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik
TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
Perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber'de anlattı
Türkiye’den Nijer’e kritik ziyaret
Türkiye'den Nijer'e kritik ziyaret
22,5 yıla kadar hapis talebi
22,5 yıla kadar hapis talebi
Yeni vergi paketi TBMM’de
Yeni vergi paketi TBMM'de
Yıktıkları hastanenin önünde poz verdiler
Yıktıkları hastanenin önünde poz verdiler
Daha Fazla Video Göster