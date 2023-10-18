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Türkiye'den Gazze'ye sağlık hizmeti

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 10:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Filistinlilere sağlık hizmeti vermek için hazır olduklarıı söyledi.
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