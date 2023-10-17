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Türkiye'den garantörlük formülü önerisi! Bakan Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 08:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'den İsrail - Filistin konusunda garantörlük formülü önerisini dile getirdi Fidan. Detayları A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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