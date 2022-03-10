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Türkiye’deki tarihi 3’lü zirveden ne çıktı? Liderler görüşmesi olur mu?

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Giriş: 10.03.2022 16:29
Son dakika haberine göre… Rusya ve Ukrayna, Türkiye’nin öncülüğünde aynı masaya oturdu. Liderler seviyesinde görüşme için kapı aralanırken yapılan açıklamalar dünya gündemine oturdu. Rusya somut çözümden yana olduğunu Ukrayna ise ateşkes konusunda anlaşma olmadığını ilan etti. Peki Rusya savaşı bitirecek mi? Liderler görüşmesi olur mu? Gündemin öne çıkan gelişmelerini Daily Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay değerlendirdi.

Nur Özkan Erbay'ın açıklamaları:

"Antalya'da tarihi anlara şahitlik ediyoruz. Tüm dünyanın gözü burada. Burada 300'den fazla basın var. İlk kez siyasi iradenin ortaya koyulabileceği ihtimali bu görüşmeleri dünyanın bir numaralı gündemi haline getirdi.

Türkiye'nin bu konudaki başarısını kelimelerle anlatmak zor olur. Batı basını ile Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zaharova arasında gerginlikler yaşandı. İki tarafın Türkiye2nin arabuluculuğuna güven duyuyor olmaları çok önemli."

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