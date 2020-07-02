Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması kaç? Bakan Koca açıkladı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine dair paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca'nın paylaştığı veriler, Türkiye'de vefat eden vakaların yaş ortalaması kaç? Yoğun bakım ve entübe hastalarındaki yaş ortalaması kaç? Yatan hastaların yaş ortalaması kaç? İyileşen hasta sayılarının yaş ortalaması kaç? sorularına yanıt veriyor. İşte koronavirüs ile ilgili paylaşılan en son veriler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili merak edilen verileri paylaştı.

Vefat edenlerin yaş ortalaması 74

Entübe hastaların yaş ortalaması 67,4

Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması 64,9

Yatan hastaların yaş ortalaması 47,5

Evde takip edilen hastaların yaş ortalaması 37,4

İyileşen hastaların yaş ortalaması 36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine dair paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca'nın paylaştığı veriler, Türkiye'de vefat eden vakaların yaş ortalaması kaç? Yoğun bakım ve entübe hastalarındaki yaş ortalaması kaç? Yatan hastaların yaş ortalaması kaç? İyileşen hasta sayılarının yaş ortalaması kaç? sorularına yanıt veriyor. İşte koronavirüs ile ilgili paylaşılan en son veriler...