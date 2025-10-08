08 Ekim 2025, Çarşamba
Türkiye'de bir ilk! Kütahya'da imitasyon altın satışı yasaklandı
Kütahya'da imitasyon altın satışı Valilik kararıyla yasaklandı. Karar sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri üzerine alındı. Peki internetten altın satın alınırken neye dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan konuğu olan finans analisti İslam Memiş ile detayları konuştu.