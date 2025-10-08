Türkiye’de bir ilk! Kütahya’da imitasyon altın satışı yasaklandı

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 08.10.2025 14:51
Kütahya'da imitasyon altın satışı Valilik kararıyla yasaklandı. Karar sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri üzerine alındı. Peki internetten altın satın alınırken neye dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan konuğu olan finans analisti İslam Memiş ile detayları konuştu.
