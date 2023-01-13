Türkiye Yüzyılı’nda kültür | İstanbul’un gözü: Galata Kulesi! Tarihin sıfır noktası: Göbeklitepe

Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin kültür hazineleri ve varlıklarını A Haber ekranlara taşıyor. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’den Bursa’nın tarihini hanlarına kadar kültür alanında Türkiye’de yapılanlar, kültür, tarih ve sanata verilen değeri ortaya koydu

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