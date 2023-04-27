27 Nisan 2023, Perşembe
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Türkiye Yüzyılı’nda gençlik vurgusu! Genç odaklı projeler nasıl hayata geçirildi?
Son 21 yılda "Nitelikli Genç, Nitelikli Toplum" teması altında yürütülen çalışmalarla ülkenin geleceği olan gençler için birçok proje hayata geçirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın gıpta edilecek bir istikbale dönüştürülmesini de gençlerle birlikte sağlayacakları mesajını verdi.