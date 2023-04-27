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Türkiye Yüzyılı’nda gençlik vurgusu! Genç odaklı projeler nasıl hayata geçirildi?

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 14:57
Son 21 yılda "Nitelikli Genç, Nitelikli Toplum" teması altında yürütülen çalışmalarla ülkenin geleceği olan gençler için birçok proje hayata geçirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın gıpta edilecek bir istikbale dönüştürülmesini de gençlerle birlikte sağlayacakları mesajını verdi.
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