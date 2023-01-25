Türkiye seçime nasıl gidecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihini açık bir şekilde dillendirmesiyle birlikte artık Türkiye için geri sayım başladı. 14 Mayıs'ta iki sandık kurulacak. Vatandaş birinde cumhurbaşkanını diğerindeyse Meclis'te kendisini temsil edecek milletvekillerini seçecek. Peki, seçim süreci ne zaman başlayacak? Hangi ittifak ne koşullar altında barajı geçmiş sayılacak? İşte merak edilenler...

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