28 Ağustos 2022, Pazar
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Türkiye Pakistan’a sel yardımlarında hava köprüsü kurdu!
Türkiye, Pakistan'da meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı afet bölgesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 askeri kargo uçağı ile insani yardım malzemeleri gönderdi.